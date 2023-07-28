После того, как было официально заявлено об освобождении населенного пункта Старомайорское, перед украинской армией открылось несколько новых направлений. Оттуда они могут наступать как на Мариуполь, так и на Бердянск.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, освобождение Старомайорского оно фактически заставит россиян отойти уже от Урожайного, это соседний населенный пункт.

"Далее перед Старомлиновкой есть еще один населенный пункт Завітне бажання, то есть основной опорных у них в Старомлиновке, но говорят о том, что Завітне бажання также существенно там у них укреплено. Поэтому там сейчас нужно будет смотреть, как там дальше наши все будут вести. Во-первых, отойдет ли противник от Урожайного, ну и дальше, какие резервы будут подаваться в бой, как с той стороны, так и с другой. Поэтому вот со Старомлиновкой может быть тяжело, но там, говорят, что это вот этот основной опорный пункт. И как там дальше дело пойдет, так оно там и будет", - говорит эксперт.

По словам Дениса Поповича, в целом, после взятия Старомайорского для ВСУ открывается два очень перспективных направления – на Мариуполь, и на Бердянск. И если будет благоприятная ситуация на поле боя, то скорее всего они пойдут на Бердянском направлении.

При этом эксперт отмечает, что местами наступление Вооруженных сил Украины притормаживается из-за погодных условий.

"Довольно глубоко продвинулись, но там погода ухудшилась в этом направлении, на этом районе, и она очевидно внесет коррективы. Там ураган проходит с Крыма как раз в направлении Запорожской области, то надо там посмотреть, может подождать, насколько эта погода внесет коррективы в действия наших войск. Но по ситуации перспективы там достаточно", - говорит Попович.

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