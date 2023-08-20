Оккупанты уже пытаются усилить свои оборонительные позиции, но украинские артиллеристы мешают им в этом. Предположительно, Заветное Желание не сможет остановить наши войска в их продвижении к Старомлиновке.

Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба представил свои прогнозы относительно развития событий на фронте, а также рассказал о ситуации в целом.

ВСУ могут прорвать линию обороны противника, у нас сформированы четыре основных направления, которые мы можем использовать для прорыва обороны противника. Это направления Угледар - Волноваха, Бердянское направление, Мелитопольское направление и Васильевка.

"Наши успехи довольно значительны, особенно в районах Работино, Урожайного и Старомлиновки. Мы практически подошли к населенному пункту Заветное Желание, и там уже идут активные бои", - делится эксперт.

С учетом таких возможных угроз российские оккупанты активно перегруппируют свои силы.

Эксперт также подметил, на Купянске самое узкое место для продвижения, скорее всего, по мнению врага, это их золотая карточка, которая может их спасти от разгрома на западном участке фронта. В частности, это может спасти их от провала и на Запорожском участке фронта.

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