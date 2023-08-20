Актер фильмов "Бриллиантовая рука" и "12 стульев" с 2014 года активно выступил против агрессии рф.

19 августа ушел из жизни советский и российский актер и кинорежиссер Игорь Ясулович. Ему был 81 год.

Ранее российские СМИ писали, что актера госпитализировали в середине августа из-за сильных болей. Сообщалось, что Ясулович боролся с онкологией.

Первую роль в кино Игорь Ясулович получил в 1961 году в фильме "Девять дней одного года", а известность актеру принесли роли второго плана в лентах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Гардемарины, вперед!", а также многих других.

В качестве режиссёра в середине 1970-х годов поставил фильмы "Каждый мечтает о собаке" и "Пропал и нашелся".

В 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, актёр был одним из инициаторов "Конгресса интеллигенции против войны, самоизоляции россии, реставрации тоталитаризма". Подписал открытое письмо российских деятелей культуры против российской военной интервенции в Украину. Поддерживал арестованного в рф украинского режиссёра Олега Сенцова.

Ранее сообщалось о смерти российской актрисы театра и кино Веры Васильевой. Фильмография Васильевой насчитывает более 40 картин, она играла в фильмах "Несовершеннолетние", "Выйти замуж за капитана", "Люди моей долины" и других.

Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни. 55 из них она провела в браке с актером Владимиром Ушаковым.

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