РФ имеет большие планы сразу на два ключевых для нее города. В случае, если оккупанты прережут нашу территорию через Оскольское водохранилище, можно заметить, что российские военные в итоге окажутся в районе Святогорска, на окраине Славянска. Вонный эксперт Олег Жданов проанализировал вероятность обострения военных действий в Харьковской области и возможное новое наступление российских оккупантов.
Данное местоположение, по мнению Жданова, могло бы быть стратегически важным для российской стороны, так как она смогла бы контролировать Славянск и Краматорск.
"После этого, они бы попытались двигаться дальше из Святогорска, например, в сторону Барвинково вдоль границы, либо на Александровку. Однако они, вероятно, не стали бы направляться в Харьковскую область, учитывая необходимость переправы через реку для возврата к Изюму" - делится эксперт, касательно планов оккупантов.
Кроме того, в случае успешного продвижения в этом направлении российские войска смогли бы продолжить движение вдоль административной границы Донецкой области". Поэтому россияне нацелились сразу на два важных для них города.
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Также ранее эксперт сообщил, в районе Надежды, населенного пункта, который удалось захватить оккупантам, мы практически вернули его весь под наш контроль и фактически вернули исходную линию фронта, там незначительное продвижение осталось. Сегодня самые горячее – это на направление Синьковка, в районе этого населенного пункта идут бои.
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