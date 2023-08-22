Кроме того, в случае успешного продвижения в этом направлении российские войска смогли бы продолжить движение вдоль административной границы.

РФ имеет большие планы сразу на два ключевых для нее города. В случае, если оккупанты прережут нашу территорию через Оскольское водохранилище, можно заметить, что российские военные в итоге окажутся в районе Святогорска, на окраине Славянска. Вонный эксперт Олег Жданов проанализировал вероятность обострения военных действий в Харьковской области и возможное новое наступление российских оккупантов.

Данное местоположение, по мнению Жданова, могло бы быть стратегически важным для российской стороны, так как она смогла бы контролировать Славянск и Краматорск.

"После этого, они бы попытались двигаться дальше из Святогорска, например, в сторону Барвинково вдоль границы, либо на Александровку. Однако они, вероятно, не стали бы направляться в Харьковскую область, учитывая необходимость переправы через реку для возврата к Изюму" - делится эксперт, касательно планов оккупантов.

Кроме того, в случае успешного продвижения в этом направлении российские войска смогли бы продолжить движение вдоль административной границы Донецкой области". Поэтому россияне нацелились сразу на два важных для них города.

Также ранее эксперт сообщил, в районе Надежды, населенного пункта, который удалось захватить оккупантам, мы практически вернули его весь под наш контроль и фактически вернули исходную линию фронта, там незначительное продвижение осталось. Сегодня самые горячее – это на направление Синьковка, в районе этого населенного пункта идут бои.

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