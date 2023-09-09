На высоких позициях уже размещены украинские батареи, к которым противник не может приблизиться.

В настоящее время наблюдается положительная динамика в продвижении Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении. Задачей на Бахмутском направлении является улучшение оборонительных позиций и уничтожение российских войск. Об этом детальнее рассказал Роман Свитан, полковник запаса ВСУ и военный летчик-инструктор.

Эксперт пояснил, что наступление на данном участке фронта не имеет смысла, поскольку движение в сторону Горловки представляет значительные трудности, особенно учитывая, что линии снабжения оккупантов по Донецко-Горловской линии не перерезаны.

"Противник находится в низинах, что представляет большие преимущества для ВСУ. На высоких позициях уже размещены украинские батареи, к которым противник не может приблизиться и уничтожить их, в то время как они имеют возможность поражать цели"- делится эксперт.

Военный эксперт также отметил, что на Бахмутское направление направляются дополнительные силы и ресурсы.

Ранее эксперт также подметил, у россиян все еще есть несколько резервных войск: часть армии находится в районе Мариуполя, и часть резервной 35-й армии находится в районе Токмака. Возможно, это была новая стратегия - работать вдоль линии фронта, "связывать" россиян, выманивать, и убеждать их удерживать наши войска на передней линии.

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