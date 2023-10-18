ХАМАС заявил об атаке Израиля на больницу в Газе, те обвиняют противника в неудачном запуске ракеты.

Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко прокоментировал ситуацию.



"Удар по больнице в Газе. Вообще ощущение, что после атаки ХАМАС Израиль влез в сценарий, потом когда стало ясно, что он ужасен и вхождение в Газу - ловушка и они начали пытаться отмотать назад. А сейчас вон новый этап с обострением ставок. Больница радикализирует арабскую улицу и пространства для маневра практически не останется", - написал Юрий Романенко.

По его мнению, ситуация ставит Израиль перед сложным выбором.



"Ситуация с Израилем напоминает наш Майдан. Каждую неделю происходил удар, который повышал ставки. Так и здесь. Байден приехал договариваться, как тут же сразу удар по больнице, который взрывает регион. ХАМАС оперативно делает заявление давайте менять заложников всех на всех и прекращать удары, чтоб выглядеть договороспособным, прекрасно понимая, что Израиль тогда зависает на растяжке и там начинается срач о том, как допустили атаку и не отомстили. Короче, у Израиля цугцванг", - написал Юрий Романенко.

Напомним, МИД Израиля опубликовало видео по трансляции Al Jazeera, в которую попал момент, когда "Исламский джихад" запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе, убив сотни людей.





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