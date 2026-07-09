Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що Україна і США по-різному розуміють війну, адже ми хочемо захиститися від російських ракет, а Трамп – укласти угоду, не розуміючи, що йдеться не про бізнес, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Багато хто вважає, що Трамп не хотів їхати на саміт НАТО. Як пише світова преса, їхав у поганому настрої, союзники готувалися до напруженого саміту. Розумієте, чим займаються політичні аналітики світу? Настрій Трампа відстежують. Їхав у поганому настрої, без особливого бажання», – зазначає Михайло Шейтельман.

Сам же Трамп на прес-конференції, розповідає він, заявив, що Гренландія має перейти під контроль США, тобто раптом згадав про неї, а також зізнався, що розчарований у НАТО і пропустив би саміт, якби він проходив не в Туреччині, а ще що США можуть вивести війська з Європи. Щодо російсько-української війни, продовжує експерт, Трамп заявив на зустрічі з Ердоганом, що і путін, і Зеленський хочуть укласти угоду, шкода, що на це пішло так багато часу, але з цього щось вийде. Зеленський у цей час на зустрічі з Рютте, зазначає він, розповідав про необхідність постачання ракет до Patriot.

«Ми не хочемо укладати угоду, ми хочемо закінчити війну. Це велика різниця. Ми не хочемо укладати угоду. Ми не займаємося бізнесом, у карти не граємо. Ми хочемо закінчити війну. Ми хочемо миру. Просто миру, більше нічого. Українці хочуть, щоб росія просто вивела всі війська з окупованих територій, просто виплатила репарації, просто видала військових злочинців і повернула вкрадених дітей. Більше нічого», – пояснює Михайло Шейтельман.

Треба розуміти, наголошує він, що Україна веде лише оборонну війну, ми не збираємося захоплювати чужу територію, тож не можна звинувачувати Зеленського в тому, що він не хоче миру. Наші вимоги, констатує експерт, зрозумілі: росія виводить війська, а далі дипломатичним шляхом через міжнародні суди добиваємося репарацій тощо, тут немає ніякого підводного каміння.

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