Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Государство обеспечивает адресную социальную поддержку в виде жилищной субсидии для граждан, нуждающихся в финансовой помощи с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Такая помощь в 2026 году включает расходы на коммунальные услуги, плату за управление многоквартирным домом, а также, при необходимости, приобретение твердого или жидкого печного топлива или сжиженного газа.

Программа жилищных субсидий была введена в 1995 году как инструмент поддержки социально уязвимых слоев населения в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. С этого момента механизм ее предоставления постоянно обновляется и совершенствуется с учетом социально-экономических изменений и современных вызовов.

На сегодняшний день они от государства покрывают расходы на:

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, оказываемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управления бытовыми отходами;

покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия для пенсионеров в Харьковской области на покупку твердого и жидкого печного топлива предоставляется раз в год. Она назначается только домохозяйствам, которые не используют централизованное отопление, а также природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.

Если лицо имеет право на субсидию в 2026 году, но еще не подавало документы, то оно может это сделать одним из трех удобных способов:

онлайн – обратиться через вебпортал или мобильное приложение Пенсионный фонд Украины;

лично – посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

почтой – отправить необходимые документы в адрес территориального органа ПФУ.

