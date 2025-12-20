Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется не всех.

С начала 2026 в Ивано-Франковской области запланировано повышение тарифов на воду для жителей Городенки без счетчиков, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял новые расценки для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Абоненты со счетчиками не почувствуют изменений: подача воды останется на уровне 47,68 грн. за кубометр, водоотвод — 38,43 грн. Оплата будет производиться по фактическому потреблению.

Потребители без учетных приборов будут платить больше: кубометр воды обойдется в 66,48 грн, водоотвод — 47,37 грн. Такое повышение объясняют ростом затрат предприятия на содержание сетей и обеспечение стабильной поставки ресурса.

Компенсации из городского бюджета предусмотрены только абонентам со счетчиками. Остальные пользователи будут оплачивать полную сумму услуг без дотаций.

Власти также запускают программу поддержки социально уязвимых категорий: бесплатную установку счетчиков для семей погибших военных, ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью I группы, многодетных семей и семей пропавших без вести. Оборудование оплатят из городского бюджета.

Таким образом, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется только тех, у кого нет учетных приборов, а льготные инициативы помогут снизить финансовую нагрузку и стимулировать переход на прозрачное потребление ресурсов.

Местная администрация планирует провести информационные консультации для населения, чтобы объяснить новые расценки и льготы.

Кроме того, в Ивано-Франковской области дорожает проезд. В городских автобусах он обойдется в 20 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для школьников.

Последние новости Украины:

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области: что известно о ситуацие

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске: для кого вырастут цены

Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области: где именно нельзя будет проехать