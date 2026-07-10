У Кабміні пояснили, як функціонує програма надання безкоштовного житла для ВПО в Одеській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають у межах державної програми підтримки, повідомляє Politeka.

В Одеському регіоні внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове помешкання у спеціально підготовлених приміщеннях за рахунок бюджету. Програма спрямована на людей, які втратили домівки через війну та потребують безпечних умов для проживання.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, житлову підтримку надають строком до 12 місяців. За потреби можливе подальше продовження після оцінки життєвих обставин родини або окремої людини.

Помешкання обладнані базовими зручностями. Мешканці мають змогу самостійно готувати їжу, вести побут і користуватися допомогою соціальних служб або профільних фахівців незалежно від форми власності закладу. Саме так функціонує безкоштовне житло для ВПО в Одеській області.

Долучитися до програми можуть усі, хто звернеться до уповноважених установ або буде внесений до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг. Надання послуги дозволене фізичним та юридичним особам, які відповідають вимогам Кабінету Міністрів і мають власні чи орендовані приміщення.

Ініціатива сприяє відновленню соцнавичок переселенців, допомагає впоратися зі складними життєвими ситуаціями та створює відчуття стабільності. Під час проживання можливий консультаційний супровід, що полегшує інтеграцію у громаду.

Контроль за дотриманням умов здійснюють місцеві органи влади спільно із соціальними структурами, щоб розміщення залишалося безпечним і ефективним для всіх учасників програми.

Джерело: Міністерство соціальної політики

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