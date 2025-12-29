В связи с ремонтами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света в Сумах на 30 декабря.

Графики отключения света в Сумах на 30 декабря вводятся из-за плановых работ в городе, ограничения действуют в части домов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света в Сумах на 30 декабря. Графики отключения света в Сумах на 30 декабря будут действовать с 8 утра и продлятся до 16:30 часов по следующим адресам:

Берестова - № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 111

Фиалковый - № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Квитковый - № 11

Ромашковый - № 16

2-й Кленовый - № 2/1

США. ТОВ-ВО «ДРУЖБА» — № 49, 53, 82, 95, 121, 132, 167

Ограничения также вводятся с 8:30 до 14:30 в домах, расположенных по следующим адресам:

Бортницкая - № 25, 27, 29, 35, 37, 39, 43, 47, 122, 128, 130

Мыколы Лукаша - № 92, 98, 136

Леся Курбаса - № 70

Владимира Ивасюка - № 2, 6, 24, 25

Кроме этого выключения произойдут с 9:00 до 17:00 часов на улицах:

1-я Заводская - № 1

2-я Заводская - № 8А, 9

Курская - № 1, 3, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/6, 8/7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Победы - № 2/1, 15

Подпольщиков ОУН - № 3, 8, 8А, 10, 11, 12, 13, 20, 21

Юрия Ветрова - № 8/3, 20, 24, 35, 47, 49

С 11:00 до 16 часов обесточат дома, расположенные по адресам:

Юрия Ветрова - № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23

Григория Давыдовского - № 1

Дмитрия Дорошенко - № 2, 2/2, 4, 6

2-й Заводской переулок - № 12

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

