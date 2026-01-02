Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам.

Исполнительный комитет Ставищенского поссовета принял решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киевской области, сообщает Politeka.

Новые расценки вступила в силу с 1 января 2026 г. и касаются централизованного водоснабжения и водоотведения.

По информации местного совета, корректировка обоснована финансовыми расчетами Ставищенского ЖКУ. Предприятие учло рост цен на электроэнергию, материалы и затраты на оплату труда, чтобы обеспечить стабильную работу систем и поддержать надлежащий уровень обслуживания жильцов.

Установлены тарифы: централизованное водоснабжение – 30,54 грн за кубометр без НДС (36,65 гривен с налогом), водоотвод – 36,21 без НДС (43,45 гривен с НДС). Коммунальному предприятию поручено заранее уведомить население, опубликовать данные на официальном сайте совета и обеспечить прозрачность информации. Контроль за исполнением возложен на заместителя поселкового головы.

В Ставищенском ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам и позволяет поддерживать бесперебойную работу водопроводов и канализационных сетей в течение года, гарантируя качество обслуживания для всех жителей общины.

Местные власти призывают граждан следить за обновленными данными на официальных ресурсах и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и обеспечить стабильные поставки воды и водоотведения.

Украинцам советуют планировать расходы раньше времени, чтобы избежать неприятных сюрпризов в платежках.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.