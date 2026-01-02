Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради ухвалив рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka.

Нові розцінки набула чинності з 1 січня 2026 року та стосуються централізованого водопостачання й водовідведення.

За інформацією місцевої ради, коригування обґрунтоване фінансовими розрахунками Ставищенського ЖКП. Підприємство врахувало зростання цін на електроенергію, матеріали та витрати на оплату праці, щоб забезпечити стабільну роботу систем і підтримати належний рівень обслуговування мешканців.

Встановлені тарифи: централізоване водопостачання — 30,54 грн за кубометр без ПДВ (36,65 гривень із податком), водовідведення — 36,21 без ПДВ (43,45 гривень із ПДВ). Комунальному підприємству доручено заздалегідь повідомити населення, опублікувати дані на офіційному сайті ради та забезпечити прозорість інформації. Контроль за виконанням покладено на заступника селищного голови.

У Ставищенському ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам і дозволяє підтримувати безперебійну роботу водогонів та каналізаційних мереж протягом року, гарантуючи якість обслуговування для всіх мешканців громади.

Місцева влада закликає громадян стежити за оновленими даними на офіційних ресурсах та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості й забезпечити стабільне постачання води та водовідведення.

Українцям радять планувати витрати завчасно, щоб уникнути неприємних сюрпризів у платіжках.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.