График отключения света на 1 января в Сумской области может корректироваться по техническим причинам.

График отключения света на 1 января в Сумской области был обнародован в канун новогодних праздников, чтобы жители могли заранее спланировать день и подготовиться к временным ограничениям электроснабжения, сообщает Politeka.

По официальной информации Сумиобленерно , в городе Ахтырка плановые работы продлятся 1 января 2026 года с 08:00 до 17:00 . Данные сформированы на основе сообщений, опубликованных 26 декабря 2025 в разное время, и касаются жилых домов в нескольких районах города.

В перечень попали адреса на улицах гетмана Сагайдачного, Заводской, Победы, Короленко, Братском переулке, Холодноярской, Шевченко, Криничном, Луговой, Горный, Юрия Самброса, Михаила Арцыбашева, 93-й Бригады Холодный Яр, Тростянец. Отключения охватят дома с разной нумерацией, включая буквы «А» и «Б».

Полный список адресов в городе Ахтырка, где запланировано прекращение электроснабжения 01.01.2026 с 08:00 до 17:00:

гетмана Сагайдачного: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Заводская: 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 172Б, 172А, 172, 170Б, 170А, 170, 168, 166, 164, 15 156, 154, 152, 150А, 150, 148, 143, 142, 141, 140А, 138, 136, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 1124 123, 122, 121, 120, 118, 117, 116, 115Б, 115А, 115, 113, 112, 111, 110А, 110, 108, 107, 106, 105 98, 97, 96, 95А

93-й Бригады Холодный Яр: 104, 105, 106, 143, 151

Победы: 180, 179, 178, 177А, 177, 176, 175А, 7

Короленко: 89, 87, 85, 83, 22А, 22

Братский: 10А, 10Б, 12, 14, 18, 20, 22

Холодноярская: 109, 94, 92

Шевченко

: 104, 102

Криничный: 2 79

Горный: 1, 1А, 2, 3, 4, 5

Юрия Самброса: 12

Михаила Арцыбашева: 1

Хлеборобский: 4

Тростянецкий: 76

8 Марта: 14А

Энергетики просят жителей учесть эти ограничения, по возможности снизить нагрузку на сети после восстановления подачи и следить за обновлениями, ведь график отключения света на 1 января в Сумской области может корректироваться по техническим причинам.

