Дефицит продуктов в Одессе возник на ряде товаров, которые пользуются популярностью у украинцев, ведь из них готовят блюда к своему столу, сообщает Politeka.net.

Фиксируется значительное повышение цен на тепличные помидоры. Основная причина подорожания – дефицит продуктов в Одессе, возникший в связи с завершением сезона выращивания этой продукции.

После завершения основного сезона сбор помидоров количество овощей на украинском рынке значительно сократилось. Это привело к ограниченному предложению и, соответственно, росту цен. Кроме сезонного фактора, на ситуацию также влияют сложные погодные условия и повышение затрат на выращивание, что затрудняет стабильную поставку свежей продукции из теплиц.

Покупателям приходится платить значительно больше за привычный продукт как в торговых сетях, так и на рынках. Для производителей такая ситуация открывает возможность получения более высоких доходов, однако в то же время создает риски снижения спроса, поскольку часть населения может отказываться от покупки из-за слишком высокой стоимости овощей.

На внутреннем рынке также фиксируется заметный рост цен на тепличные огурцы. Удорожание обусловлено дефицитом продукции в отдельных регионах страны, что в сочетании со стабильно высоким спросом со стороны розничных торговых сетей формирует предпосылки дальнейшего повышения стоимости в этом сегменте.

Специалисты связывают такую ​​динамику, прежде всего, с сокращением предложения. После завершения основного сезона выращивания тепличных овощей объемы продукции, доступной на внутреннем рынке, существенно снизились. При ограниченных поставках продавцы вынуждены пересматривать отпускные цены в сторону роста, пытаясь сбалансировать спрос и имеющееся предложение.

