Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 7 января.

Из-за плановых технических и ремонтных работ были составлены графики отключения света в Кировоградской области на 7 января, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Графики отключения света в Кировоградской области на 7 января охватят ряд населенных пунктов области из-за масштабных ремонтных работ. Так, отключат электричество из-за планового ремонта в населенном пункте Байдакове. Обесточение будут действовать с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Набережна №9а, 4;

Садова №1, 4, 6, 8, 11, 15-16;

Яблунева № 12, 16;

Розпашнык № 7, 14-16, 18, 18а, 19, 22, 24.

Из - за планового ремонта выключат электричество с 9 до 15 часов в населенном пункте Устинивка по следующим адресам :

Мыру, 1-2, 2А, 3, 4А, 5-8, 10-14, 16, 18;

Михаила Назаркевича, 1, 4-11, 13, 17, 19, 21, 23;

Объиздна, 25А;

Захысныкив Украины, 1, 5-12, 14-18, 20, 22-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

О. Мазуренко, 30, 34, 34А.

Также отключения вводят в населенном пункте Бобринець. Ограничения будут действовать с 9 до 17 часов (8 часов подряд) по следующим адресам:

Базарна, 74

Каштанова, 2

Квиткова, 1, 3, 5-6, 8, 8А, 9-11, 13-15, 17, 21, 23, 25, 35, 37, 41

Народна, 6

Перемогы пер., 3, 5-6, 8-9, 9А, 10, 12, 13А, 13В, 14, 16

Соборна, 16, 18, 22, 25, 27, 28А, 30А, 31, 35, 37, 39, 40А, 42А, 44А, 49, 51, 53, 55, 59, 61

Обесточение также запланировано из-за планового ремонта с 9:00 до 15:00. Ограничения будут касаться населенного пункта Новоградивка по улице Молодижна, 40, 44Д.

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 7 января при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: кто получит помощь и каким образом.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Кировоградской области: что известно о росте цен.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: кто может рассчитывать на 6500 гривен от государства.