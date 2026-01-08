Часть доплат для украинских пенсионеров в Полтавской области повысятся в 2026 году.

В 2026 году часть украинцев преклонных лет продолжит получать доплаты для пенсионеров в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

Пенсионеры, имеющие страховой стаж, превышающий минимально установленные законодательством требования, имеют право на ежемесячную доплату для пенсионеров в Полтавской области. В то же время размер такой надбавки остается достаточно незначительным.

За каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает всего 25 гривен 95 копеек. Даже в случае, если человек имеет 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма доплаты составит примерно 300 гривен, что существенно не влияет на размер пенсионного обеспечения.

Отдельно законодательством предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, проживающих в зоне радиоактивного загрязнения, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Речь идет о гражданах, связанных с территориями, потерпевшими последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной доплаты увеличится и составит 2595 гривен.

Кроме того, в 2026 году в Украине сохраняется практика возрастных доплат к пенсиям. Дополнительные начисления будут получать пенсионеры по достижении определенных возрастных границ, а именно 75, 80 и 85 лет. Такие выплаты направлены на поддержку пожилых людей, расходы которых с возрастом, как правило, возрастают.

Также предусмотрена отдельная форма социальной поддержки для одиноких пенсионеров. Граждане, достигшие 80 лет, не работающие и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 40 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 1 января 2026 такая выплата составляет 1038 гривен и начисляется дополнительно к основной пенсии.

