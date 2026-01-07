Новый график движения поездов во Львовской области будет действовать в два периода на нескольких примысских экспрессах.

Новый график движения поездов во Львовской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

В январе и феврале намечены временные изменения в движении пригородных поездов, связанные с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре. В связи с этим отдельные пригородные составы будут курсировать по измененным маршрутам, а некоторые рейсы могут быть временно отменены.

В частности, новый график движения поездов во Львовской области будет действовать в период с 8 по 11 января и с 18 по 23 января. Изменения коснутся следующих пригородных поездов:

экспресс №6021 Львов-Пригородный - Ясеница, который будет курсировать по сокращенному маршруту вместо сообщения Львов-Пригородный - Сянки;

экспресс №6022 Ясеница — Львов-Пригородный, что также будет осуществлять проезд по измененному маршруту вместо направления Сянки — Львов-Пригородный.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения и учесть эти изменения при планировании поездок во избежание возможных неудобств. Актуальную информацию о графике движения пригородных поездов, а также станционное расписание можно в любое время просмотреть на официальном сайте Львовской железной дороги.

Напомним также, что во Львове на городском маршруте №51, с сообщением ТРЦ «Victoria Gardens» - Галицкий перекресток, на линии курсирует 10 современных, низкопольных автобусов. Отметим, что такие автобусы обеспечивают удобный доступ в салон для людей на колесных креслах, родителей с детскими колясками, пассажиров постарше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.