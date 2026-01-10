Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области направлено не только на временное размещение.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области позволяет переселенцам проживать до 12 месяцев в специально оборудованных помещениях, сообщает Politeka.

Программа реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины и рассчитана на лиц, которые после медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в дополнительной помощи в повседневной жизни.

Проживание предоставляется бесплатно за государственный счет. Квартиры и комнаты оснащены необходимыми удобствами для самостоятельного приготовления пищи, ведения хозяйства и поддержания порядка.

Участникам также предлагают сопровождение в развитии социальных навыков и разрешении сложных жизненных ситуаций. Специалисты привлекаются вне зависимости от формы собственности помещений.

Физические и юридические лица, предоставляющие жилье, должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, отвечать критериям Кабмина и иметь пригодные для проживания квартиры или дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области направлено не только на временное размещение. Главная цель проекта — восстановление безопасности и самостоятельности людей, покинувших свой дом из-за войны войны.

Для оформления услуги необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Консультации и помощь в заполнении документов доступны в органах социальной защиты.

Проект обеспечивает переселенцам комфорт, соцподдержку и стабильность, помогая адаптироваться в новом регионе.

Инициатива помогает переселенцам чувствовать себя уверенно и строить новую жизнь даже в сложных обстоятельствах, предоставляя ощущение безопасности и поддержки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.