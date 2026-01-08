Следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 9 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 9 января будут действовать в части черегиона из-за запланированных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Полтавской области на 9 января.

Из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс (кроме работ по капитальному ремонту) выключат электричество с 9 до 15 часов в селе Воронькы на улице Захысныкив Батькивщыны (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 7

Ограничения вводятся также в Новосанжарской поселковой территориальной общине. Обесточение продлится с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

село Клюсивка улицы:

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Жывыливська (б. 6),

Красноармийська (б. 7),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пер.Шкильный (б. 7),

пер.Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

село Мала Перещепына улицы:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодижна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежности (б. 1),

Полевая (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пер.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченкы (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

село Дубына улицы:

Баливська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 84 85, 87, 87А, 92),

пер.Баливськый (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вильхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 6

Новоселивська(б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 6 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

пер. Новоселивськый (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

пер.Степовый (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 22а 2 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87),

пер.Центральный (б. 1, 1-я, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 9 января.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.