Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 9 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 9 січня будуть діяти у частині черегіону через заплановані ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла в Полтавській області на 9 січня.

Через виконання робіт, пов'язаних з росчищенням трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту) вимкнуть електрику з 9 до 15 години у селі Вороньки на вулиці Захисників Батьківщини (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 94).

Обмеження вводяться також у Новосанжарській селищній територіальній громаді. Знеструмлення триватимуть з 8 до 17 години в таких населених пунктах:

село Клюсівка вулиці:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Живилівська (б. 6),

Красноармійська (б. 7),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

село Мала Перещепина вулиці:

Лугова (б. 4А, 30, 46, 58),

Молодіжна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16),

Незалежності (б. 1),

Польова (б. 2, 4, 6, 10, 10а, 22, 24, 30, 32),

Шевченка (б. 15А, 17, 17Б, 19, 19а, 23, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29А, 31, 33А, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 49а, 51, 53, 54, 55, 56, 60, 66, 70, 82, 98),

пров.Шевченка (б. 21, 43, 52, 62, 64, 82а),

Шевченки (б. 29, 37, 68, 70а, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96).

село Дубина вулиці:

Балівська (б. 1, 3, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16 б, 17, 18, 19, 20а, 22, 23, 26, 27, 28, 37, 64, 73, 80, 83, 84, 85, 87, 87А, 92),

пров.Балівський (б. 1, 3, 3а, 4, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Вільхова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 26 б, 28, 28а, 30, 35, 37, 38, 38А, 38Б, 39, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 78),

Новоселівська (б. 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 16а, 17, 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 51а, 52, 52а, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 78, 78а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 93, 94, 99, 111),

пров.Новоселівський (б. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 21, 29, 34, 34 а, 35, 57),

пров.Степовий (б. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 16),

Центральна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6а, 9а, 9б, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 26, 27, 28 а, 29, 32, 34, 35, 42, 79, 83, 87),

пров.Центральний (б. 1, 1-а, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 33, 44).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 9 січня.

