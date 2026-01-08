Графики отключения света в Сумской области на 9 января были составлены из-за запланированных работ.

Графики отключения света в Сумской области на 9 января вводятся из-за запланированных работ, которые будут проводить энергетики, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света в Сумской области на 9 января. Графики отключения света будут действовать в Шостке с 9 до 15 часов. Ограничения вводятся по следующим адресам:

Бульварна — 10;

Героив Шосткынщыны — 19, 30А, 45;

Зелена — 3–18, 17А, 20, 22, 24;

Ивана Евдокыменка — 4, 14, 14А, 15, 15/1, 16–26, 28, 32, 34;

Кооператывна — 1–7, 10, 10А, 11–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 215Ш;

Короленка — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–29, 29Б, 32, 32А, 32Б, 33/2, 34, 36, 38, 43А, 154Ш;

Максыма Кырычука — 8;

Мыру — 3, 5, 7, 9;

Риздвяна — 10А;

Садовый бульвар — 12;

Свитла — 1, 1А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Свободы — 15/3, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 49, 49/2, 49А, 51, 54, 54/1, 61, 63, 63Б/2, 63Ш, 69, 79;

Сичнева — 3, 5, 8А, 37Ш.

Ограничения также вводятся с 8:00 до 17:00 в домах города Охтырка, расположенных по следующим адресам:

Садова - 1-15, 1А;

пров. Левадный - 6-15, 17;

Леси Украинки - 1-161 (в т.ч. 1А, 3А, 9А, 15А, 15А', 46А, 88А, 101А, 135А, 135Б);

пров. Рабочий - 1-20, 1А, 3А, 18А;

Репина - 1-9;

Революции - 2-64 (в т.ч. 2А, 2Б, 2В, 44А, 48А);

пров. Школьный - 20-46, 25А;

Богдана Ступки - 34-56, 41А;

Леся Курбаса - 1-9;

Ракетчыкив - 40-48;

садоводческое общество «Сельхозмаш» - 1Z.

Кроме этого отключения произойдут в населенном пункте Ямпмль с 9:00 до 15:00 на улицах:

Глуховський путь - 1, 2, 9, 10, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30;

Неплюева - 1.

Также обесточивание будут в городе Бурынь. Они будут действовать с 9 до 15:15 часов на улицах:

Перемогы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 20А, 22, 24, 25, 26А, 28, 30, 30

Малозахвативська - 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138, 140;

Успенский шлях - 50А, 50Б, 50В.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

