Графіки відключення світла в Сумській області на 9 січня було складено через заплановані роботи.

Графіки відключення світла в Сумській області на 9 січня вводяться через заплановані роботи, які проводитимуть енергетики, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла в Сумській області на 9 січня. Графіки відключення світла діютимуть в Шостці з 9 до 15 години. Обмеження вводяться за такими адресами:

Бульварна — 10;

Героїв Шосткинщини — 19, 30А, 45;

Зелена — 3–18, 17А, 20, 22, 24;

Івана Євдокименка — 4, 14, 14А, 15, 15/1, 16–26, 28, 32, 34;

Кооперативна — 1–7, 10, 10А, 11–33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 55, 215Ш;

Короленка — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–29, 29Б, 32, 32А, 32Б, 33/2, 34, 36, 38, 43А, 154Ш;

Максима Киричука — 8;

Миру — 3, 5, 7, 9;

Різдвяна — 10А;

Садовий бульвар — 12;

Світла — 1, 1А, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Свободи — 15/3, 42А, 43, 43А, 45, 46, 47, 49, 49/2, 49А, 51, 54, 54/1, 61, 63, 63Б/2, 63Ш, 69, 79;

Січнева — 3, 5, 8А, 37Ш.

Обмеження також вводяться з 8:00 до 17:00 в будинках міста Охтирка, що розташовані за такими адресами:

Садова — 1–15, 1А;

пров. Левадний — 6–15, 17;

Лесі Українки — 1–161 (у т.ч. 1А, 3А, 9А, 15А, 15А’, 46А, 88А, 101А, 135А, 135Б);

пров. Робітничий — 1–20, 1А, 3А, 18А;

Рєпіна — 1–9;

Революції — 2–64 (у т.ч. 2А, 2Б, 2В, 44А, 48А);

пров. Шкільний — 20–46, 25А;

Богдана Ступки — 34–56, 41А;

Леся Курбаса — 1–9;

Ракетників — 40–48;

садівниче товариство «Сільгоспмаш» — 1Z.

Крім цього вимкнення стануться в населеному пункті Ямпіль з 9:00 до 15:00 години на вулицях:

Глухівський шлях — 1, 2, 9, 10, 13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30;

Неплюєва — 1.

Також знеструмлення будуть в місті Буринь. Вони діятимуть з 9 до 15:15 години на вулицях:

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 20А, 22, 24, 25, 26А, 28, 30, 32;

Малозахватівська — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 138, 140;

Успенський шлях — 50А, 50Б, 50В.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: як саме можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Сумській області: які зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: як отримати та що варто знати.