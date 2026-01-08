В Чернигове на 9 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения.

Отключение света в Чернигове на 9 января вводит "Черниговоблэнерго" из-за ремонтных работ, которые будут производиться энергетиками, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на 9 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

С 9 до 15 часов не будет электричества в домах, находящихся по адресам:

1-й Заричный - 1-12, 14-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 2А

2-й Заричный - 1, 3, 5-27, 31-41, 47, 49, 51, 51А, 53, 55

Горобынова - 7-12, 14

Дачное общество «Аист» — 15–17, 21, 26, 27

Дёшина — 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 1A, 15A, 16A

Запрудна — 2

Зарична - 3, 4, 6-15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Кыинська - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Кулиша - 1, 3-6, 8, 11-14, 18

Малинова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова - 1-14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна - 2, 31, 33, 11111

Павливська - 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39, 23/46

Первая Набережная - 21, 41, 45, 45А, 47, 49

Полянська - 1-3, 5, 7-12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Соловина — 1, 2, 4–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

С 9 до 17 часов будут обесточены в домах по адресам:

1-й Кирилла Разумовского - 1-6, 8, 2А, 4А

2-й Кирилла Разумовского - 1, 3-9, 11, 7А

Батуринская - 16

Берегова - 4

Вышнева — 1, 2, 4–10, 12, 16–21, 24, 26, 7А.

Анны Барвинок - 3-42

Гарамив — 3–5, 7, 9, 10, 12, 14–23, 25, 12А, 14А, 16А, 21А, 22А

Дмитрия Бортнянского - 5-8, 11, 13-20, 22, 24, 26, 28, 30, 11А, 19А, 20Б, 26А

Забаровская - 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22А, 22Б, 2

Захысныкив Украины - 24, 25, 27А

Ивана Выговского - 1-25, 30А, 32Ж, 32З, 32И, 32К, 1А, 2А, 11А, 12А, 18А, 18Б, 19Б

Иоанна Максимовича - 13, 15, 16А, 17-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирилла Разумовского - 2-101, 151-157 + многочисленные дома с буквами (А, Б, В и т.д.)

Крывоноса 2-й - 1, 2, 4-10, 16-18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50-58, 8А

Крывоноса 3-й - 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15А, 17А

Липинского - 62А

Луговая - 51, 58

Механизаторов - 17, 19, 21, 24-29, 34, 36-38, 40, 42, 44, 46, 28А, 40А, 42Б

Михайлофедоровская - 3, 5-11, 14, 16, 1Б, 16В

Захысныкив Чернигова - 21, 32, 32А, 36, 38, 40

Озерна - 2, 3, 6, 8-11, 11А

Олега Михнюка - 6, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49 + с буквами

Олены Пчелки - 3-42, 33А

Пантелеймоновская - 14, 19, 12Б

Полуботка - 31-64 (парные и нечетные)

Радиозаводская - 3-9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводская Перша - 1-4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16-23, 26

Радиозаводская Друга - 12-28, 31, 32, 34, 36, 18Б

Радиозаводская Третя - 2, 6, 10, 12, 15, 17-19, 23, 25, 27

Рична - 2-6, 4А, 5А, 6А

Романа Бжеского - 35-50, 52, 53, 55-58, 62, 41А

Сосныцька - 1-124 + дома с буквами

Сосныцький - 4-9, 13, 19

Степана Носа - 4, 10-20, 22, 2А, 20А

Схидна - 1, 7, 10-12, 17, 25, 27, 35, 57, 1А

Урожайна — 45

Фабрычна — 3–52, 5А, 14А, 40А

Шевченко - 109-228В (в т.ч. с буквами)

Шкильна - 2-20 + с буквами

Яблунева - 1-7, 1А, 2Б, 3А, 5А, 8А

пер. Яровый - 9, 14А

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

