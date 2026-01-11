Следует заранее подготовиться к графикам отключения света на неделю с 12 по 18 января в Полтавской области.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 12 по 18 января вводятся из-за плановых работ на электросетях и капитальных ремонтов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

Как отмечается в сообщении, специалисты «Полтаваоблэнерго» будут выполнять технические работы на электросетях, что временно повлияет на стабильность электроснабжения. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на неделю с 12 по 18 января.

12 января с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту вводятся обесточивание в следующих населенных пунктах:

с.Пологы улицы:

Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

село Малая Перещепына улицы:

Велыка (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружбы (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клыменка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

Лива Каменна (б. 19),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодижна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежносты (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудивныцька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

Шевченкі (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкильна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32).

13 января с 9 до 15 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) обесточат село Галяве на улицах:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

пер.Полевой (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пер.Садовый (б. 1, 2, 3),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43).

Местные власти и энергетики призывают жителей учесть время проведения работ и заранее подготовиться к временным неудобствам.

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

