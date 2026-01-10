Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области стало важной поддержкой для тех, кто из-за войны вынужден был покинуть собственные дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется как государством, так и отдельными гражданами и организациями, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Министерства развития общин и территорий Украины, с начала полномасштабной войны многие внутренне перемещенные лица ищут возможность обосноваться в безопасных регионах.

Доступ к жилищу обеспечивают местные советы, областные военные администрации и уполномоченные органы. А также – физические лица, которые готовы предоставить помещение во временное пользование.

Для переселенцев предусмотрена специальная система учета и распределения кровли. Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области формируется на базе специальных фондов, где учитывают потребности семей, размер семьи и приоритетность.

Первоначально получить дом могут многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, люди с потерей трудоспособности и пенсионеры, чье жилище было повреждено или разрушено.

Площадь на одного человека должна составлять не менее 6 квадратных метров, и она определяется согласно постановлению Кабинета Министров.

Чтобы воспользоваться возможностью, украинцы должны встать на учет в системе. Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета, или в районную государственную администрацию.

Каждому лицу или семье присваивается учетное дело по индивидуальному номеру, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

При подаче документов важно иметь копии удостоверений личности, справку ВПЛ, свидетельства о родственных связях и документы, подтверждающие приоритетность в предоставлении бесплатного жилья в Полтавской области.

