Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області стало важливою підтримкою для тих, хто через війну змушений був покинути власні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надається як державою, так і окремими громадянами та організаціями, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України, від початку повномасштабної війни багато внутрішньо переміщених осіб шукають можливість облаштуватися у безпечних регіонах.

Доступ до помешкань забезпечують місцеві ради, обласні військові адміністрації та уповноважені органи. А також - фізичні особи, які готові надати приміщення у тимчасове користування.

Для переселенців передбачена спеціальна система обліку та розподілу даху над головою. Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області формується на базі спеціальних фондів, де враховують потреби сімей, розмір родини та пріоритетність.

Першочергово отримати дім можуть багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, люди з втратою працездатності та пенсіонери, чиє помешкання було пошкоджене або зруйноване.

Площа на одну особу має становити щонайменше 6 квадратних метрів, і вона визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів.

Щоб скористатися можливістю, українці мають стати на облік у системі. Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради, або до районної державної адміністрації.

Кожній особі чи сім’ї присвоюється облікова справа з індивідуальним номером, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

При поданні документів важливо мати копії посвідчень особи, довідку ВПО, свідоцтва про родинні зв’язки та документи, що підтверджують пріоритетність у наданні безкоштовного житла у Полтавській області.

