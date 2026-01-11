График отключения воды на неделю с 12 по 18 января в Харьковской области доставил бытовые неудобства для большого количества жителей региона.

График отключения воды на неделю с 12 по 18 января в Харьковской области был введен из-за ремонтных работ на водонасосной станции, сообщает Politeka.

Об этом в своем официальном Телеграмм-канале проинформировал глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.

График отключения воды в неделю с 12 по 18 января в Харьковской области предусматривает ограничение централизованного водоснабжения в ряде жилых районов Дергачев.

По словам чиновника, ремонтные работы на водонасосной станции необходимы для обновления оборудования и обеспечения стабильного водоснабжения в будущем.

По предварительной информации, ограничения коснулись жителей таких улиц: Сумской Путь (от Вокзала до Центра), Каштановая, Европейская, пл. Победы, Игната Хоткевича, 93-й Бригады, Независимости, Олексы Слисаренко, Николая Хвылевого и Петра Голубенко.

График отключения воды на неделю с 12 по 18 января в Харьковской области означает, что поставки у местных жителей будут проходить в такие часы: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 21:00.

Местные власти подчеркивают, что ремонтные работы плановые и направлены на улучшение качества водоснабжения и стабильности подачи в будущем.

В сообщении говорится, что даны ремонтные работы и, соответственно, неудобства для местных жителей, будут продолжаться вплоть до 22.01.2026 года.

Граждане могут следить за актуальной информацией в местных источниках и Telegram-канале Дергачевского МВА.

Также планируется, что по завершении ремонтных работ водоснабжение возобновится в полном объеме и без ограничений, а город получит обновленную водонасосную станцию, способную обеспечивать стабильную работу системы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: кто рискует потерять соцподдержку.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: куда обращаться, чтобы получить крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно могут предоставить и куда обращаться.