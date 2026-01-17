Речь идет о ежемесячной денежной помощи для ВПЛ в Киевской области на проживание.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области остается одним из основных механизмов поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Переселенцы часто сталкиваются с тем, что выплаты внезапно прекращаются. Причины могут быть разные: технические сбои в системе, решение государственных органов или автоматическое непродление соцвыплат без предупреждения.

В таких ситуациях люди часто теряются, потому что формальных оснований для отмены помощи у них нет. Речь идет о ежемесячном пособии для ВПЛ в Киевской области на проживание, которое государство предоставляет всем зарегистрированным переселенцам.

Суммы остаются неизменными: 3000 гривен получают дети и лица с инвалидностью, 2000 гривен - другие категории переселенцев. Назначением и перечислением денежных средств занимаются органы Пенсионного фонда Украины.

Эта поддержка ориентирована на самые уязвимые группы населения, которые из-за войны потеряли возможность обеспечивать себя самостоятельно. Соцвыплата назначается на 6 месяцев от месяца подачи заявления независимо от конкретной даты.

Автоматически ее продолжают пенсионерам, чья пенсия не превышает четырех прожиточных минимумов (9444 грн), лицам с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью и детям с тяжелыми заболеваниями.

К этой категории также относятся дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и молодежь до 23 лет из их числа, включая воспитанников детских домов семейного типа и приемных семей. К ним также относятся родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для всех других категорий автоматическое продление не гарантируется. Проверить состояние выплат или получить консультацию можно через контакт-центр Пенсионного фонда Украины: 0800503753, (044) 281 08 70 или (044) 281 08 71.

Гражданам советуют регулярно отслеживать сообщения от органов соцзащиты и своевременно подавать документы для продления денежной помощи. Это помогает избежать сбоев в финансовой поддержке и обеспечивает стабильное получение средств на жительство.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ждут людей на зарплату от 45 тысяч.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: как получить 6500 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Киеве: на какой должности обещают от 30 тысяч.