Мова йде про щомісячну грошову допомогу для ВПО у Київській області на проживання.

Грошова допомога для ВПО у Київській області залишається одним із основних механізмів підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Переселенці нерідко стикаються з тим, що виплати раптово припиняються. Причини можуть бути різні: технічні збої в системі, рішення державних органів або автоматичне непродовження соцвиплат без попередження.

У таких ситуаціях люди часто губляться, адже формальних підстав для скасування допомоги у них немає. Мова йде про щомісячну грошову допомогу для ВПО у Київській області на проживання, яку держава надає всім зареєстрованим переселенцям.

Суми залишаються незмінними: 3 000 гривень отримують діти та особи з інвалідністю, 2 000 гривень — інші категорії переселенців. Призначенням і перерахуванням коштів займаються органи Пенсійного фонду України.

Ця підтримка орієнтована на найвразливіші групи населення, які через війну втратили можливість забезпечувати себе самостійно. Соцвиплата призначається на 6 місяців від місяця подання заяви, незалежно від конкретної дати.

Автоматично її продовжують пенсіонерам, чия пенсія не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів (9 444 грн), особам з інвалідністю I та II групи, дітям з інвалідністю та дітям із тяжкими захворюваннями.

До цієї категорії також належать діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та молодь до 23 років із їх числа, включно з вихованцями дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. До них також відносяться батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для всіх інших категорій автоматичне продовження не гарантується. Перевірити стан виплат або отримати консультацію можна через контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 або (044) 281 08 71.

Громадянам радять регулярно відстежувати повідомлення від органів соцзахисту та вчасно подавати документи для продовження грошової допомоги. Це допомагає уникнути збоїв у фінансовій підтримці та забезпечує стабільне отримання коштів на проживання.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.