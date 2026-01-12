Графики отключения света в Одесской области на 13 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в регионе.

В части населённых пунктов энергетики будут проводить работы, поэтому вводят графики отключения света в Одесской области на 13 января.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одеські електромережі», передает Куяльницкая сельская объединенная территориальная община.

Графики отключения света в Одесской области на 13 января вводятся из-за плановых ремонтных работ в регионе. В связи с выполнением профилактических работ будет отключение электроэнергии с 08:00 до 18:00 в селах Косы, Косы-Слобидка, Любомырка, Олексеивка и Глыбочок.

Кроме этого, в рамках Окнянского поселкового территориального общества также будут продолжаться отключения. Они будут действовать с 08:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

село Чорна: улицы Зелена, Леси Украинки, Молодижна, Садовая, Солнечная, Франко, Шевченко

село Маякы.

В связи с выполнением технических и профилактических работ будет временно прекращено электроснабжение в населенном пункте Павливка. Плановое отключение электроэнергии запланировано на 13 января 2026 с 08:00 до 17:00.

Также вводятся отключения в Биляивськои общине. Из-за этого будет отключение электроэнергии с 8 до 17 часов (9 часов подряд) в следующих населенных пунктах:

г. Биляивка

с. Мырне улица:

Новоселив

Сонячна

Центральна

Жителей региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одеські електромережі» или в чат-ботах в телеграммах. Кроме того, можно найти информацию на сайтах общин в регионах.

