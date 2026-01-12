Дефицит продуктов в Запорожье уже сказывается на стоимости тепличных овощей и становится заметным покупателям, сообщает Politeka.net.
Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте томатов.
Аналитики связывают удорожание с сокращением предложения после завершения активной фазы тепличного выращивания. Спрос при этом остается стабильным, что создает дополнительное давление на рынок.
Влияет и импортная составляющая. Зарубежные партии поступают ограниченными объемами, а средняя стоимость таких томатов за неделю выросла примерно на 20%. Это быстро отображается в супермаркетах и специализированных торговых точках.
Подобная ситуация наблюдается и с тепличными огурцами. Небольшие поставки в сочетании с активными закупками со стороны магазинов заставляют продавцов корректировать ценники. Специалисты объясняют это сезонным спадом внутреннего производства.
Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Запорожье формирует разницу в стоимости между отдельными сетями. В некоторых случаях разногласия могут достигать десятков процентов.
Покупателям советуют внимательно следить за изменениями, сравнивать предложения и планировать закупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в условиях ограниченного предложения.
Кроме того, в Запорожье можно получить продукты бесплатно.
Благотворительная организация «Улыбка ЮА» и дальше реализует гуманитарные инициативы, направленные на поддержку людей, подвергшихся негативным последствиям войны и нуждающихся в дополнительной социальной помощи. Основное внимание фонд сосредотачивается на внутренне перемещенных лицах, пенсионерах и других представителях уязвимых групп населения, обеспечивая их базовыми ресурсами для повседневной жизни.
Источник: AgroReview.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.
Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.