Недостаток продуктов в Запорожье формирует значительную разницу в стоимости между отдельными сетями.

Дефицит продуктов в Запорожье уже сказывается на стоимости тепличных овощей и становится заметным покупателям, сообщает Politeka.net.

Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте томатов.

Аналитики связывают удорожание с сокращением предложения после завершения активной фазы тепличного выращивания. Спрос при этом остается стабильным, что создает дополнительное давление на рынок.

Влияет и импортная составляющая. Зарубежные партии поступают ограниченными объемами, а средняя стоимость таких томатов за неделю выросла примерно на 20%. Это быстро отображается в супермаркетах и ​​специализированных торговых точках.

Подобная ситуация наблюдается и с тепличными огурцами. Небольшие поставки в сочетании с активными закупками со стороны магазинов заставляют продавцов корректировать ценники. Специалисты объясняют это сезонным спадом внутреннего производства.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Запорожье формирует разницу в стоимости между отдельными сетями. В некоторых случаях разногласия могут достигать десятков процентов.

Покупателям советуют внимательно следить за изменениями, сравнивать предложения и планировать закупки заранее, чтобы снизить затраты на базовые овощи в условиях ограниченного предложения.

Кроме того, в Запорожье можно получить продукты бесплатно.

Благотворительная организация «Улыбка ЮА» и дальше реализует гуманитарные инициативы, направленные на поддержку людей, подвергшихся негативным последствиям войны и нуждающихся в дополнительной социальной помощи. Основное внимание фонд сосредотачивается на внутренне перемещенных лицах, пенсионерах и других представителях уязвимых групп населения, обеспечивая их базовыми ресурсами для повседневной жизни.

Источник: AgroReview.

