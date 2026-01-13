Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает единовременные выплаты для детей, лиц с инвалидностью и пенсионеров, сообщает Politeka.

Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье составляет 6,5 тысячи гривен, и ее можно потратить только на лекарства или необходимые вещи для зимнего периода.

Программа охватывает детей на попечении, детей с инвалидностью в приемных семьях или детдомах семейного типа, детей из малообеспеченных домохозяйств, внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и одиноких пожилых людей.

Подать заявку на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" или офлайн через любое отделение Пенсионного фонда Украины.

деньги, гривны

Личное обращение предусматривает наличие открытой "Дія.Карты" или другой карты со специальным счетом, после чего сотрудники ПФУ оформят заявку и передадут данные для начисления выплаты.

Для дистанционного оформления через приложение "Дія" необходимо зайти в раздел "Сервисы", выбрать "Зимняя поддержка", найти соответствующую программу и подтвердить наличие "Дія.Карты".

Эта карта является цифровым банковским счетом, который можно открыть непосредственно в приложении и использовать для получения государственных выплат.

Для открытия карты пользователи должны зайти в "Услуги", выбрать "Дія.Карту", банк, подтвердить данные через "Дія.Подпись" и получить реквизиты счета.

В правительстве отмечают, что данная инициатива позволяет социально уязвимым гражданам пережить зимний период с минимальными затратами на лекарства и необходимые вещи.

