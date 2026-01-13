Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье стала доступна в размере 6,5 тысяч гривен для самых уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает единовременные выплаты для детей, лиц с инвалидностью и пенсионеров, сообщает Politeka.

Размер денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье составляет 6,5 тысячи гривен, и ее можно потратить только на лекарства или необходимые вещи для зимнего периода.

Программа охватывает детей на попечении, детей с инвалидностью в приемных семьях или детдомах семейного типа, детей из малообеспеченных домохозяйств, внутренне перемещенных лиц с инвалидностью первой группы и одиноких пожилых людей.

Подать заявку на получение денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно двумя способами: онлайн через приложение "Дія" или офлайн через любое отделение Пенсионного фонда Украины.

Личное обращение предусматривает наличие открытой "Дія.Карты" или другой карты со специальным счетом, после чего сотрудники ПФУ оформят заявку и передадут данные для начисления выплаты.

Для дистанционного оформления через приложение "Дія" необходимо зайти в раздел "Сервисы", выбрать "Зимняя поддержка", найти соответствующую программу и подтвердить наличие "Дія.Карты".

Эта карта является цифровым банковским счетом, который можно открыть непосредственно в приложении и использовать для получения государственных выплат.

Для открытия карты пользователи должны зайти в "Услуги", выбрать "Дія.Карту", банк, подтвердить данные через "Дія.Подпись" и получить реквизиты счета.

В правительстве отмечают, что данная инициатива позволяет социально уязвимым гражданам пережить зимний период с минимальными затратами на лекарства и необходимые вещи.

