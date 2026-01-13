Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі стала доступною у розмірі 6,5 тисяч гривень для найвразливіших категорій населення.

Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі передбачає одноразові виплати для дітей, осіб з інвалідністю та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Розмір грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі становить 6,5 тисяч гривень, і її можна витратити лише на ліки або необхідні речі для зимового періоду.

Програма охоплює дітей під опікою, дітей з інвалідністю у прийомних родинах або дитбудинках сімейного типу, дітей із малозабезпечених домогосподарств, внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю першої групи та самотніх літніх людей.

Подати заявку на отримання грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна двома способами: онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через будь-яке відділення Пенсійного фонду України.

Особисте звернення передбачає наявність відкритої "Дія.Картки" або іншої картки зі спеціальним рахунком, після чого співробітники ПФУ оформлять заявку та передадуть дані для нарахування виплати.

Для дистанційного оформлення через застосунок "Дія" необхідно зайти в розділ "Сервіси", обрати "Зимова підтримка", знайти відповідну програму та підтвердити наявність "Дія.Картки".

Ця картка є цифровим банківським рахунком, який можна відкрити безпосередньо у застосунку та використовувати для отримання державних виплат.

Для відкриття картки користувачі мають зайти у "Послуги", обрати "Дія.Картку", банк, підтвердити дані через "Дія.Підпис" і отримати реквізити рахунку.

В уряді зазначають, що дана ініціатива дає змогу соціально вразливим громадянам пережити зимовий період із мінімальними витратами на ліки та необхідні речі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.