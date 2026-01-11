Следует учесть дополнительные графики отключения света на неделю с 12 по 18 января в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 января носят плановый характер в связи с ремонтными работами, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставили в Запорожьеоблэнерго.

Как пояснили в компании, на этой неделе специалисты будут проводить техническое обслуживание сетей и оборудования. В этой связи часть жителей города временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье на неделю с 12 по 18 января будут действовать по десяткам адресов.

12 января с 10:00 до 16:00 свет будут выключаться по ряду указанных адресов:

Вийськбуд: 104, 72, 73, 75, 74, 76, 77, 79, 81, 83

Запоризька: 3 (9 пов)

Перша Лыварна (Червоногвардійська): 42/Жуковського 63 (3 пов)

Слобидська (Пролетарська): 61, 65-69, 74-82

Украинська: 2, 2а, 2б

Универсытетська (Жуковського): 61а, 63/Перша Ливарна 42 (3 пов), 65, 67, 69, 71, 73-83

Фортечна: 62-66

13 января из-за планового ремонта электрооборудования обесточения произойдут в домах, которые находятся на улицах:

Высотна: 1-23, 2-22

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Политехнична: 3-11, 4-10

Учытельська: 111-117, 112-122

14 января запланирован еще один блок отключений. Он продлится с 10:00 до 16:00 по адресам, обнародованным на официальном сайте энергокомпании:

Академика Чабаненка (Радянська): 32, 34, 36

Вийськбуд: 100 (п.1-3), 101 (5 пов), 102 (п.1-3), 103 (п.1,2), 103 (п3), 98, 99

Гоголя: 67, 69, 71, 67а, 73-77, 79, 81, 83 (3 пов), 70

Днипровська: 27, 29

Олександривська: 50

15 числа свет частично будут выключать с 09:00 до 15:00 по указанным адресам:

ул. Вийськбуд: 123(столовая), 570.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте «Запорожьеоблэнерго».

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света на неделю с 12 по 18 января в Запорожье.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.