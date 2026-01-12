Програма реалізується у форматі регулярних зустрічей, під час яких учасники мають змогу отримати безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві можна отримати за визначеним графіком, проте перед цим важливо зареєструватись, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Соціальний Центр України".

Християнська спільнота Полтави повідомляє про старт набору учасників на 14-й потік програми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ініціатива має на меті не лише надання матеріальної допомоги, а й створення простору для спілкування, взаємної підтримки та поступової інтеграції переселенців у нову громаду.

Програма реалізується у форматі регулярних зустрічей, під час яких учасники мають змогу поспілкуватися, отримати моральну підтримку та необхідні ресурси. У межах програми учасникам надаються безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, засоби особистої гігієни, а також одяг відповідно до наявних можливостей.

Організатори наголошують, що програма має чітко визначені умови участі. Зареєструватися можуть виключно нові учасники — внутрішньо переміщені особи, які раніше не брали участі в жодному з попередніх потоків цієї програми. Формат передбачає щотижневі зустрічі тривалістю близько однієї години у дружній атмосфері за чаєм та спілкуванням, після яких здійснюється видача допомоги.

Обов’язковою умовою є регулярна присутність на зустрічах. У разі пропуску двох зустрічей поспіль без поважної причини учасник може бути виключений з програми. Участь доступна лише для повнолітніх осіб віком від 18 років.

Початок 14-го потоку запланований на 20 січня 2026 року. Реєстрація на участь у програмі здійснюється за спеціальним посиланням. Після цього вам запропонують заповнити анкету. Коли це буде виконано, вам потрібно дочекатись відповіді на запит.

Зустрічі проходитимуть за адресою: проспект Миру, 24. Організатори просять учасників приходити вчасно, оскільки кожна група має визначеного модератора, який координує процес спілкування та видачу допомоги.

