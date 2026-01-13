Работа для пенсионеров в Запорожье становится все доступнее благодаря новым вакансиям в местных компаниях.

Работа для пенсионеров в Запорожье предлагает широкий спектр вакансий, охватывающих как производственные, так и торговые сферы, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее привлекательные варианты работы для пенсионеров в Запорожье на сайте work.ua.

Так, ООО "Рин ЛТД" ищет токаря со знанием технических чертежей и опытом на токарных станках. В обязанности входит изготовление деталей, регулирование и обслуживание оборудования, контроль качества продукции и соблюдение правил техники безопасности.

Для этой позиции предусмотрен полный рабочий день с заработной платой от 15000 до 25000 грн. Компания отмечает, что ответственность и внимательность являются ключевыми критериями.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Запорожье – должность продавца-консультанта в холдинге SV Group. Компания работает с 2015 года и объединяет производство безалкогольных напитков и две розничные сети.

Работники в этой должности помогают клиентам с выбором продукции, поддерживают порядок в торговом зале и консультируют по акциям и новинкам.

Компания готова принимать даже тех, кто не имеет опыта, и гарантирует обучение и поддержку. Особое внимание уделено ветеранам и пожилым людям, которым уделяется стабильность и социальные гарантии.

Кроме того, в сети «Сільпо» открыты вакансии кассиров с обучением. Обязанности предусматривают обслуживание гостей на кассе, контроль взвешивания и маркировки товаров, а также участие в приеме и выкладке продукции.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство, стабильную зарплату, страхование жизни и различные программы развития.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.