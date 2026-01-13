Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все доступнішою завдяки новим вакансіям у місцевих компаніях.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує широкий спектр вакансій, які охоплюють як виробничі, так і торговельні сфери, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш привабливі варіанти роботи для пенсіонерів у Запоріжжі на сайті work.ua.

Так, ТзОВ "Рін ЛТД" шукає токаря із знанням технічних креслень та досвідом на токарних верстатах. В обов’язки входить виготовлення деталей, регулювання та обслуговування обладнання, контроль якості продукції та дотримання правил техніки безпеки.

Для цієї позиції передбачено повний робочий день із заробітною платою від 15 000 до 25 000 грн. Компанія зазначає, що відповідальність і уважність є ключовими критеріями.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Запоріжжі - посада продавця-консультанта у холдингу S.V. Group. Компанія працює з 2015 року і об’єднує виробництво безалкогольних напоїв та дві роздрібні мережі.

Працівники на цій посаді допомагають клієнтам із вибором продукції, підтримують порядок у торговельному залі та консультують щодо акцій та новинок.

Компанія готова приймати навіть тих, хто не має досвіду, і гарантує навчання та підтримку. Особливу увагу приділено ветеранам і старшим людям, яким надається стабільність і соціальні гарантії.

Крім того, у мережі «Сільпо» також відкриті вакансії касирів із навчанням. Обовʼязки передбачають обслуговування гостей на касі, контроль зважування та маркування товарів, а також участь у прийманні та викладці продукції.

Компанія забезпечує офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, страхування життя та різноманітні програми розвитку.

