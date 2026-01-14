Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области можно получить части украинцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожской области могут получить украинские переселенцы, специальный набор рассчитан на 30 дней, пишет Politeka.net.

Помощь оказывает для переселенцев ООН, об этом говорится на сайте организации.

Предоставляется специально разработанный набор, рассчитанный на 30 дней, покрывающий 60% от месячной нормы потребления калорий. Он состоит из муки, гречневой крупы, пшенной крупы, подсолнечного масла, макаронных изделий, мясных консервов, бобовых консервов, овсяных хлопьев, сахара и соли.

ВПП ООН также предоставляет наборы для питания на несколько дней для недавно эвакуировавшихся людей. Также они предоставляются в ситуациях, когда у людей нет возможности приготовить еду. Набор быстрого приготовления включает мясные консервы, каши и хлеб. Рацион рассчитан на одного человека на 5 дней. Такие рационы раздают сотрудничающие партнеры в транзитных центрах и при необходимости в конкретных населенных пунктах.

Вопрос о бесплатных продуктах для ВПЛ в Запорожской области можно задавать волонтерам организации "Посмішка ЮА", которая является партнером ВПП ООН в регионе. Там вам расскажут о ближайших датах раздачи и объяснят, по каким адресам будет предоставляться помощь.

ВПП разрабатывает свою продовольственную помощь на основе консультаций с национальными, местными и международными партнерами, а также отзывы людей, получающих помощь. Состав продуктового набора может измениться в будущем на основе таких консультаций и наличия продуктов.

Приблизительно 80% продовольствия, которое ВПП распространяет в Украине, закупается внутри страны. Все продукты питания закупаются у проверенных поставщиков и регулярно проверяются на качество и безопасность.

