Доплаты пенсионерам в Одесской области сохраняются для ряда категорий украинцев в 2026 году.

Часть доплат для пенсионеров в Одесской области будет увеличена в 2026 году, а часть останется в том же размере, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Законодательство Украины предусматривает специальные надбавки к пенсиям для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения и уже вышедших на пенсию.

Речь идет об украинцах, жизни или трудовой деятельности которых связаны с населенными пунктами, пострадавшими в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2026 году размер такой ежемесячной компенсационной выплаты повышен и составляет 2595 гривен.

В то же время возрастные надбавки к пенсиям для пожилых людей остаются на прежнем уровне. В частности, государство и дальше будет начислять:

пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет – доплату в 300 грн;

гражданам в возрасте от 75 до 80 лет - 456 грн;

лицам, достигшим 80-летнего возраста, - 570 грн ежемесячно.

Компенсационная доплата начинает начисляться с момента достижения соответствующего возраста, то есть со дня рождения. В связи с этим в первый месяц выплата производится не в полном объеме, а пропорционально количеству дней после даты рождения.

В ПФУ также обращают внимание на важное условие получения этих доплат. Право на возрастную компенсацию имеют только пенсионеры, у которых общий размер ежемесячной пенсии не превышает 10 340,35 гривны. Если сумма пенсионных выплат больше, соответствующая надбавка не начисляется.

Особая надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров (то есть прекратили работу или не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель) и имеют на своем содержании детей до 18-ти. Ее размер – 150 гривен на каждого ребенка.

Однако оформить надбавку может только один из родителей (пенсионеров в семье), а начисление производится до достижения ребенком совершеннолетия.

Также укрнаинцы, имеющие страховой стаж, превышающий минимально установленные законодательством требования, имеют право на ежемесячную доплату. За каждый дополнительно отработанный год государство насчитывает всего 25 гривен 95 копеек. Даже в случае, если человек имеет 10 лет стажа сверх нормы, общая сумма составит примерно 300 гривен, что существенно не влияет на размер пенсионного обеспечения.

