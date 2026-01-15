Подорожание продуктов в Запорожье почувствовали жители города уже в начале января 2026, когда средние ценники на базовые товары начали расти.

Подорожание продуктов в Запорожье в январе коснулось как бакалейных товаров, так и молочной продукции, сообщает Politeka.

По данным официального сайта Минфина и сетей магазинов, подорожание продуктов в Запорожье отразилось на многих группах товаров. Средняя стоимость гречихи поднялась с 46,18 грн в декабре 2025 года до 47,85 грн за килограмм в январе.

Индекс потребительских цен на гречку составил 103,29%, что отражает повышение на 3,29% по сравнению с предыдущим месяцем.

Анализ по магазинам показал значительную разницу: у Metro и Novus килограмм стоит примерно 44,90 грн, тогда как у Megamarket – 61,70 грн.

Не менее активно поднялись ценники на консервы и молочную продукцию. Зеленый горошек Novus весом 410 грамм вырос из средних 45,69 грн в декабре 2025 до 49,99 грн в январе 2026 года.

Индекс потребительских цен на данную продукцию составил 100,86%, что свидетельствует о повышении на 0,86%. В молочном сегменте сливки "Простонаше" 10% объемом 200 мл выросли в среднем с 37,53 грн. до 39,08 грн.

Здесь индекс потребительских цен составил 104,13%, а повышение – 4,13%. Рост стоимости привычных товаров в разных магазинах показывает, что покупатели испытывают влияние как локальных факторов, так и общеэкономических тенденций.

Эксперты объясняют, что подорожание продуктов в Запорожье связано с несколькими факторами. Во-первых, боевые действия на востоке Украины значительно сокращают производство и поголовье скота и птицы, что увеличивает цены на мясо и яйца.

Во-вторых, логистические проблемы и риски при транспортировке заставляют производителей закладывать дополнительные затраты в конечную стоимость.

Дополнительная нагрузка создает перебои с электроснабжением, из-за которых предприятия вынуждены использовать дорогие генераторы или платить за газ для теплиц и производства.

