Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчули мешканці міста вже на початку січня 2026 року, коли середні цінники на базові товари почали зростати.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі у січні торкнулося як бакалійних товарів, так і молочної продукції, повідомляє Politeka.

За даними офіційного сайту Мінфіну та мереж магазинів, подорожчання продуктів у Запоріжжі відобразилося на багатьох групах товарів. Середня вартість гречки піднялася з 46,18 грн у грудні 2025 року до 47,85 грн за кілограм у січні.

Індекс споживчих цін на гречку склав 103,29%, що відображає підвищення на 3,29% у порівнянні з попереднім місяцем.

Аналіз по магазинах показав значну різницю: у Metro та Novus кілограм коштує приблизно 44,90 грн, тоді як у Megamarket - 61,70 грн.

Не менш активно піднялися цінники на консерви та молочну продукцію. Зелений горошок Novus вагою 410 грамів виріс із середніх 45,69 грн у грудні 2025 до 49,99 грн у січні 2026 року.

Індекс споживчих цін на цю продукцію становив 100,86%, що свідчить про підвищення на 0,86%. У молочному сегменті вершки "Простонаше" 10% обсягом 200 мл зросли у середньому з 37,53 грн до 39,08 грн.

Тут індекс споживчих цін склав 104,13%, а підвищення - 4,13%. Зростання вартості звичних товарів у різних магазинах показує, що покупці відчувають вплив як локальних факторів, так і загальноекономічних тенденцій.

Експерти пояснюють, що подорожчання продуктів у Запоріжжі пов’язане з кількома факторами. По-перше, бойові дії на сході України значно скорочують виробництво та поголів’я худоби й птиці, що підвищує ціни на м’ясо та яйця.

По-друге, логістичні проблеми та ризики під час транспортування змушують виробників закладати додаткові витрати в кінцеву вартість.

Додаткове навантаження створює перебої з електропостачанням, через які підприємства вимушені використовувати дорогі генератори або платити за газ для теплиць і виробництва.

