График отключения газа на 16 января в Харькове создаст определенные неудобства в быту для местных жителей, поэтому рассказываем дальше об этом.

График отключения газа на 16 января в Харькове будет введен из-за плановых ремонтных работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 16 января в Харькове охватывает ряд адресов поселка Высокий.

Газоснабжение будет временно прекращено с 09:00 16:01 до 08:00 17:01. Под ограничения попадут жители таких улиц: 1-я Поперечная, 1-я Продольная, 2-я Продольная, 3-я Продольная, Авиационная.

Гражданская, Дружеская, Железнодорожников, Космическая, Крайняя, Луговая, Новая, Ощепковая (парная сторона), Победы, Подгорная, Подлесная, Пшеничко, Ржавецкая, Рождественская, Света, Софиевская, Майская, Ярослава Мудрого.

Кроме этого, ограничения будут терпеть и жители таких переулков: Авиационный, Гражданский, Космический, Низовой, Новый, Пшеничка, Ржавецкий, Рождественский, Светлый, Симферопольский, Ярослава Мудрого.

Для тупиков запланированы работы на: 1-й Продольный и 2-й Продольный, Лифаревский, Рождественский, Новый, Пшеничка.

Садовые общества, где временно отключат газ: "Отдых", "Здоровье", "Мечта", "Сокол", "Союз".

Ремонтные работы будут производиться для безопасного обслуживания сетей и предупреждения аварийных ситуаций.

Специалисты филиала советуют жителям перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками, чтобы обеспечить безопасное возобновление подачи голубого топлива после завершения работ.

Также жителям рекомендуют заранее спланировать свой быт согласно графику отключения газа на 16 января в Харькове.

