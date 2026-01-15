Графік відключення газу на 16 січня у Харкові створить певн незручності в побуті для місцевих жителів, тому розповідаємо дальніше про це.

Графік відключення газу на 16 січня у Харкові введуть через планові ремонтні роботи на газових мережах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на 16 січня у Харкові охоплює низку адрес селища Високий.

Газопостачання буде тимчасово припинено з 09:00 16.01 до 08:00 17.01. Під обмеження потраплять мешканці таких вулиць: 1-я Поперечна, 1-я Продольна, 2-я Продольна, 3-я Продольна, Авіаційна.

Громадянська, Дружня, Залізничників, Космічна, Крайня, Луговая, Нова, Ощепкова (парна сторона), Перемоги, Підгірна, Підлісна, Пшеничко, Ржавецька, Різдвяна, Світла, Софіївська, Травнева, Ярослава Мудрого.

Окрім цього, обмеження терпітимуть і мешканці таких провулків: Авіаційний, Громадянський, Космічний, Низовий, Новий, Пшеничка, Ржавецький, Різдвяний, Світлий, Сімферопольський, Ярослава Мудрого.

Для тупиків заплановані роботи на: 1-й Продольний та 2-й Продольний, Лифарівський, Різдвяний, Новий, Пшеничка.

Садові товариства, де тимчасово відключать газ: "Відпочинок", "Здоров’я", "Мрія", "Сокіл", "Союз".

Ремонтні роботи будуть проводитися для безпечного обслуговування мереж і попередження аварійних ситуацій.

Фахівці філії радять мешканцям перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками, щоб забезпечити безпечне відновлення подачі блакитного палива після завершення робіт.

Також мешканцям рекомендують заздалегідь спланувати свій побут, відповідно до графіка відключення газу на 16 січня у Харкові.

