Работа для пенсионеров в Запорожье становится доступнее благодаря многочисленным предложениям от местных компаний и магазинов, которые ищут сотрудников с опытом работы.

Работа для пенсионеров в Запорожье включает несколько популярных направлений в розничной торговле и сфере обслуживания, сообщает Politeka.

Мы собрали наиболее привлекательные варианты работы для пенсионеров в Запорожье на платформе work.ua.

В частности, в сети АЗС OKKO на Верхней Хортице предлагают должность продавца-кассира и оператора АЗС с зарплатой в 22 000 грн.

Работники получают официальное оформление с первого дня, оплачиваемый отпуск, больничные и бесплатное медицинское страхование.

В обязанности входит обслуживание клиентов, продажа товаров кафе и магазина, касса и приготовление продукции по стандартам сети.

Еще одно предложение для людей постарше – вакансия продавца-консультанта в компании SV Group, объединяющая производство сидров, безалкогольных напитков и розничные магазины.

Сотрудники консультируют покупателей, поддерживают порядок в торговом зале, взаимодействуют с кассовым аппаратом и преподают товар. Компания гарантирует гибкий подход к трудоустройству, стабильную зарплату и возможности обучения и развития.

Еще один вариант работы для пенсионеров в Запорожье предлагает сеть супермаркетов Сильпо. Заработная плата в объявлении не указана, ее обсуждают лично.

Кассир в магазине получает поддержку коллег и руководства при адаптации, страховании жизни, возможность выбирать удобный график, а также различные корпоративные бонусы и скидки на продукцию.

Основные обязанности включают в себя обслуживание покупателей, контроль соответствия товаров и поддержание порядка в торговом зале. Работодатели отмечают, что опыт желателен, но не обязателен, ведь новичков обучают и сопровождают на начальном этапе.

