Работа для пенсионеров в Запорожье включает несколько популярных направлений в розничной торговле и сфере обслуживания, сообщает Politeka.
Мы собрали наиболее привлекательные варианты работы для пенсионеров в Запорожье на платформе work.ua.
В частности, в сети АЗС OKKO на Верхней Хортице предлагают должность продавца-кассира и оператора АЗС с зарплатой в 22 000 грн.
Работники получают официальное оформление с первого дня, оплачиваемый отпуск, больничные и бесплатное медицинское страхование.
В обязанности входит обслуживание клиентов, продажа товаров кафе и магазина, касса и приготовление продукции по стандартам сети.
Еще одно предложение для людей постарше – вакансия продавца-консультанта в компании SV Group, объединяющая производство сидров, безалкогольных напитков и розничные магазины.
Сотрудники консультируют покупателей, поддерживают порядок в торговом зале, взаимодействуют с кассовым аппаратом и преподают товар. Компания гарантирует гибкий подход к трудоустройству, стабильную зарплату и возможности обучения и развития.
Еще один вариант работы для пенсионеров в Запорожье предлагает сеть супермаркетов Сильпо. Заработная плата в объявлении не указана, ее обсуждают лично.
Кассир в магазине получает поддержку коллег и руководства при адаптации, страховании жизни, возможность выбирать удобный график, а также различные корпоративные бонусы и скидки на продукцию.
Основные обязанности включают в себя обслуживание покупателей, контроль соответствия товаров и поддержание порядка в торговом зале. Работодатели отмечают, что опыт желателен, но не обязателен, ведь новичков обучают и сопровождают на начальном этапе.
