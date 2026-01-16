Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає доступнішою завдяки численним пропозиціям від місцевих компаній та магазинів, які шукають співробітників із досвідом.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі охоплює кілька популярних напрямків у роздрібній торгівлі та сфері обслуговування, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найбільш привабливі варіанти роботи для пенсіонерів у Запоріжжі на платформі work.ua.

Зокрема, у мережі АЗС OKKO на Верхній Хортиці пропонують посаду продавця-касира та оператора АЗС із зарплатою 22 000 грн.

Працівники отримують офіційне оформлення з першого дня, оплачувану відпустку, лікарняні та безкоштовне медичне страхування.

В обов’язки входить обслуговування клієнтів, продаж товарів кафе та магазину, каса та приготування продукції за стандартами мережі.

Ще одна пропозиція для людей старшого віку - вакансія продавця-консультанта у компанії S.V. Group, яка об’єднує виробництво сидрів, безалкогольних напоїв та роздрібні магазини.

Працівники консультують покупців, підтримують порядок у торговому залі, взаємодіють із касовим апаратом і викладають товар. Компанія гарантує гнучкий підхід до працевлаштування, стабільну зарплату та можливості для навчання й розвитку.

Ще один варіант роботи для пенсіонерів у Запоріжжі пропонує мережа супермаркетів «Сільпо». Заробітня плата в оголошенні не вказана, її обговорюють особисто.

Касир у магазині отримує підтримку колег і керівництва під час адаптації, страхування життя, можливість обирати зручний графік, а також різні корпоративні бонуси та знижки на продукцію.

Основні обов’язки включають обслуговування покупців, контроль відповідності товарів та підтримку порядку у торговому залі. Роботодавці наголошують, що досвід бажаний, але не обов’язковий, адже новачків навчають і супроводжують на початковому етапі.

