Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають місцеві органи влади.

Нові ставки вплинули на рахунки за вивезення побутових відходів та обслуговування житлових будинків у місті Мена.

У приватному секторі плата за послуги тепер становить 37,50 грн на одну особу щомісяця, у багатоквартирних будинках — 36,55 грн за мешканця. За словами виконкому, зміни пов’язані з підвищенням витрат на пальне, обслуговування техніки та збільшенням заробітної плати працівників підприємства «Менакомунпослуга».

Очікується, що нові тарифи забезпечать стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримають належну якість послуг для громади. Влада закликає мешканців своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення заборгованості та гарантувати безперебійне обслуговування.

На останньому засіданні міської ради також затвердили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Зокрема, один із мешканців отримає 30 580 грн на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Громадянам радять планувати платежі заздалегідь та відстежувати інформацію на офіційних ресурсах ради.

Своєчасне внесення коштів дозволяє уникнути штрафів і гарантує безперервне обслуговування всіх жителів громади.

Мешканцям радять стежити за оновленнями тарифів і новинами громади, щоб вчасно реагувати на зміни у послугах.

