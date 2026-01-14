Графики отключения света в Сумах на 15 января охватят большое количество улиц в разных районах города.

Вводятся дополнительные графики отключения света в Сумах на 15 января из-за запланированных работ на линиях электропередач, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В Сумах на 15 января запланировано масштабное плановое отключение электроэнергии, графики охватят значительное количество улиц в разных районах города. Время ограничений разнится в зависимости от улиц.

С 08:30 до 14:30 обесточат ряд домов. В частности, ограничения будут вводить по адресам:

Олександра Лазаревського — № 24–45 (у т.ч. 26/1, 32/1)

пер. Матвиивськый — № 1–5, 3, 3А, 4, 25, 27

Леонида Полтавы — № 29, 31, 31А, 33, 38, 40, 42

Чекалина — № 1–39 (у т.ч. 2А, 3, 3А, 5/1, 12)

Штепивська — № 1–23 (у т.ч. 2/1, 10/1, 22А, 23/1)

Пантелеймонивська — № 43, 51, 53, 58, 60

1-ша Оболонська — № 42, 49, 51

Чайковського — № 28–45 (у т.ч. 28/1, 33/2, 43/1)

Плодова — № 1–43 (у т.ч. 12/1, 20/2, 26А, 27/2, 27/3, 31А, 34А)

Гарбузивська — № 115–139 (у т.ч. 121/1)

Васыля Сварыкы — № 1

С 08:00 до 18:00 ограничения будут действовать в домах, которые находятся по адресам:

Казымыра Малевыча — № 89

Косивщынська — № 96, 96А, 96Б, 96/1–96/10, 96/21

Косивщынськый — № 1, 96

С 08:00 до 16:30 выключения в Сумах будут действовать на улицах:

Перекопська - № 11, 15Р, 16-18

Петропавливська - № 1, 62, 62/1, 62А-62Г, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 73/1, 73А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81А, 81Б

Покровська - № 13, 13/1, 20, 23, 25

С 09:00 до 17:00 будут обесточены на таких улицах:

Троицька — № 9, 11, 13

Кондратьевськый — № 6, 6/2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32

С 09:00 до 16:00 будут продолжаться обесточивание в домах по адресам:

Пантелеймонивська — № 19, 21, 23, 24–38, 40, 42, 44, 46

Костюкивськый — № 1–12, 6/2, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11

Семинаривськый — № 1–17, 19, 21, 23, 25

1-ша Оболонська — № 9

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

