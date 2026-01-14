Графіки відключення світла в Сумах на 15 січня охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста.

Вводяться додаткові графіки відключення світла в Сумах на 15 січня через заплановані роботи на лініях електропередач, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У Сумах на 15 січня заплановано масштабні планові відключення електроенергії, графіки охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Час обмежень різниться в залежності від вулиць.

З 08:30 до 14:30 знеструмлять низку будинків. Зокрема обмеження будуть вводити за адресами:

Олександра Лазаревського — № 24–45 (у т.ч. 26/1, 32/1)

пров. Матвіївський — № 1–5, 3, 3А, 4, 25, 27

Леоніда Полтави — № 29, 31, 31А, 33, 38, 40, 42

Чекаліна — № 1–39 (у т.ч. 2А, 3, 3А, 5/1, 12)

Штепівська — № 1–23 (у т.ч. 2/1, 10/1, 22А, 23/1)

Пантелеймонівська — № 43, 51, 53, 58, 60

1-ша Оболонська — № 42, 49, 51

Чайковського — № 28–45 (у т.ч. 28/1, 33/2, 43/1)

Плодова — № 1–43 (у т.ч. 12/1, 20/2, 26А, 27/2, 27/3, 31А, 34А)

Гарбузівська — № 115–139 (у т.ч. 121/1)

Василя Сварики — № 1

З 08:00 до 18:00 обмеження діютимуть в будинках, зо знаходяться за адресами:

Казимира Малевича — № 89

Косівщинська — № 96, 96А, 96Б, 96/1–96/10, 96/21

Косівщинський — № 1, 96

З 08:00 до 16:30 вимкнення в Сумах будуть діяти на вулицях:

Перекопська — № 11, 15Р, 16–18

Петропавлівська — № 1, 62, 62/1, 62А–62Г, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 73/1, 73А, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 81А, 81Б, 82, 89

Покровська — № 13, 13/1, 20, 23, 25

З 09:00 до 17:00 стануться знеструмлення на таких вулицях:

Троїцька — № 9, 11, 13

Кондратьєвський — № 6, 6/2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32

З 09:00 до 16:00 триватимуть знеструмлення у будинках за адресами:

Пантелеймонівська — № 19, 21, 23, 24–38, 40, 42, 44, 46

Костюківський — № 1–12, 6/2, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11

Семінарівський — № 1–17, 19, 21, 23, 25

1-ша Оболонська — № 9

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

