Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области началась в рамках нового социального проекта, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку жителей, чье жилье пострадало в результате боевых действий, а также на улучшение бытовых условий пожилых и социально уязвимых людей.

Проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» предусматривает проведение малого и среднего ремонта домов и квартир. Речь идет о восстановлении окон, дверей, кровли, стен и потолков при условии, что помещение остается безопасным для проживания.

Участие могут принять жители Харькова и Изюма, которые относятся к определенным категориям: люди с инвалидностью, лица старше 60 лет, тяжелобольные, одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины и матери с малыми детьми.

Для подачи заявки необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, подтверждающие право собственности и уровень доходов. В случае отсутствия полного пакета социальные работники рассматривают каждый случай в отдельности и помогают с оформлением.

Отдельно в регионе действует программа ухода на дому, ориентированная на одиноких пожилых граждан и лиц с серьезными заболеваниями. Специалисты помогают в быту, следят за состоянием здоровья, консультируют и обеспечивают необходимым оборудованием.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области реализуется при поддержке благотворительных доноров и позволяет охватить наиболее уязвимые слои населения комплексной поддержкой.

Жителям советуют обращаться на горячую линию и следить за официальными объявлениями, чтобы воспользоваться возможностью своевременно получить помощь.

